На победу в XIV Премии «Андрюша-2023» претендуют почти 3000 детей из 59 городов и сел Южного Урала

Фото предоставлено фондом «Андрюша»

В этом году на конкурс главной детской Премии Челябинской области для юных талантов в сфере искусства «Андрюша-2023» зарегистрировано почти на 30% больше заявок от солистов и коллективов по сравнению с прошлым циклом — 538. Более четверти — от номинантов, ранее участвовавших в конкурсе. Всего на Премию заявилось 2906 человек из 59 населенных пунктов Южного Урала. Победителей будут чествовать 20 апреля в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки в Челябинске во время грандиозного шоу — благотворительного Гала-концерта с участием около тысячи талантливых детей и звезд.

Традиционно самыми популярными номинациями являются «Изобразительное искусство» (27%), «Актерское мастерство» (21%), «Эстрадный вокал» (19%). Для художников в этом году была предложена тема основной конкурсной работы «Моя Россия — моя страна». Ребята в своих картинах рассказывали о родине, раскрывали ее красоту и уникальность. Несмотря на региональный статус конкурса, заявки от желающих поступили даже из Татарстана и Москвы. Более 300 педагогов приняли участие в подготовке ребят к конкурсу.

— Я очень рада, что с каждым годом наш конкурс развивается и масштабируется — регистрируется все большее количество новичков, все обширнее становится география проекта. Так, в этом году почти четверть новых заявок поступила в оргкомитет после организованного нами второго форума педагогов дополнительного образования Челябинской области. В 2-х дневном форуме бесплатно приняли участие более 800 педагогов творческих направлений из 60 населенных пунктов области. Участие для них было бесплатным. С нетерпением ждем новых талантливых звездочек и педагогов в большую дружную семью «Андрюши»! — рассказала основатель и директор фонда Юлия Жаботинская.

На данном этапе все заявки проверены на техническое соответствие условиям конкурса и готовятся к передаче авторитетному жюри Премии — деятелям культуры и искусства федерального масштаба из Москвы и Санкт-Петербурга под председательством народного артиста России Андриса Лиепы.

Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области, она посвящена памяти талантливого и светлого мальчика Андрюши Жаботинского и в этом году проводится уже в четырнадцатый раз. Для масштабного благотворительного Гала-концерта готовятся уникальные высокохудожественные танцевальные и вокальные номера, мультимедийное и лазерное шоу. В торжественной церемонии награждения лауреатов и концерте примут участие дети-победители Премии разных лет, а также друзья фонда — артисты из Москвы.

В качестве ведущего на сцену, по сложившейся доброй традиции, выйдет большой друг фонда «Андрюша» заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко.

20 апреля за ходом мероприятия, кроме сотен гостей в зале, будут следить тысячи зрителей прямой трансляции на канале генерального телевизионного партнера «ОТВ», а также в интернете по всему миру. В прошлом году Гала-концерт Премии «Андрюша» в прямом эфире на областном телевидении и в интернете посмотрело более 350 тысяч человек, в 2020 году Детский фонд «Андрюша» удостоен Высшей общественной награды г. Челябинска — Премии «Признание» в номинации «Лучший социально значимый проект».

«Концерт, достойный лучших сцен мира!» — так сказал о Премии «Андрюша» председатель жюри народный артист России Андрис Лиепа. Фрагменты Гала-концерта Премии «Андрюша-2022» можно посмотреть здесь.

Билеты на Премию «Андрюша-2023» уже в продаже, их можно приобрести в кассах города, заказать у организатора — Детского фонда «Андрюша» по телефонам: +7 (351) 235 75 55, 775 45 40, на сайте Kassy.ru.

Стоимость билетов — от 500 до 3700 рублей. Вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку и обучение талантливых детей Южного Урала.

Детский фонд «Андрюша» приглашает партнеров к сотрудничеству по проекту.

СПРАВКА

Конкурс на главную детскую Премию Челябинской области для юных талантов в сфере искусства проводится с 2009 года для детей в возрасте от 7 до 15 лет по направлениям: изобразительное искусство, актерское мастерство, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, народный танец, классический танец, эстрадный танец.

Участие в конкурсе бесплатное. Главная награда Премии — статуэтка из латуни «Мальчик, зажигающий звезды». Призы — участие во всероссийских конкурсах, концертах и фестивалях, творческих школах, обучающих программах и мастер-классах ведущих международных организаций в сфере искусства — Культурного центра Елены Образцовой, Международного фонда Юрия Розума, Благотворительного фонда имени Мариса Лиепы, Творческой школы Виктора Маевского и других. Педагоги лауреатов награждаются денежными сертификатами для повышения квалификации.