В Челябинской области потратят 1,6 млрд рублей на строительство завода по переработке пластика

Завод сможет принимать на переработку 23 тыс. тонн пластиковых отходов ежегодно. Фото: Российский экологический оператор

На территории промышленного парка в Миассе Челябинской области построят завод по переработке пластика. Большую часть средств в проект собирается вложить Российский экологический оператор (РЭО). Общий объем инвестиций составит свыше 1,6 млрд рублей.

Завод сможет принимать на переработку 23 тыс. тонн пластиковых отходов ежегодно. Полученное сырье собираются использовать при производстве «зеленой» ПЭТ-гранулы, из которой делают упаковку.

— Российский экологический оператор готов вложить в создание объекта 90% от стоимости проекта за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК, в том числе зеленых. Завод сможет перерабатывать 600 млн пластиковых бутылок, а полученное сырье продавать следующему участнику цепочки — производителю ПЭТ-гранулы, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В реализации проекта также будет участвовать регоператор «Центр коммунального сервиса» («ЦКС»). На территории промышленного парка до конца 2024 года сделают 6,5 тыс. кв. м. производственных площадей. На новом объекте создадут более 80 новых рабочих мест.

Ключевым потребителем переработочного пластика станет ПАО «Сибур Холдинг». С компанией уже заключен долгосрочный контракт на поставку ПЭТ-хлопьев.

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