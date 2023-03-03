Игорь Омелин показал лучшее время на квалификации Кубка Евразии по фристайлу

Фото: Павел Табарчук (оргкомитет Кубка Евразии)

Сегодня на «Солнечной долине состоялись квалификационные заезды Кубка Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». На старт вышел 51 участник из России и Беларуси: 15 женщин и 36 мужчин. Каждый спортсмен проехал по красной и синей трассам. Отбор на финальную часть прошел по сумме результатов двух заездов.

По итогам квалификации лучшее время по сумме двух заездов показали Игорь Омелин из Челябинской области и Полина Рябова, представляющая Санкт-Петербург.

— Все супер, всем доволен. Есть моменты, над которыми нужно работать, надеюсь завтра все получится. Боевой настрой, с нетерпением ждем завтрашней гонки. Всех ждем! — рассказал Игорь Омелин.

— На «Солнечной долине» очень круто, мы здесь всегда проводим тренировочные сборы. Хочется, чтобы была потеплее погода, ветер дует достаточно прохладный, поэтому не очень комфортно. А так все супер! Квалификационный заезд прошел, в целом, неплохо. Есть ошибки, которые хотелось бы проработать, — сказала Екатерина Мальцева, показавшая второй результат в квалификации среди женщин.

Добавим, Кубок Евразии пройдет в новом для южноуральцев формате RoundRobin („Раунд Робин“). Он заключается в том, что каждый участник проедет с каждым. За заезд будут начисляться очки. Спортсмены, набравшие большее количество очков пройдут в финальную часть соревнований.

Для зрителей и болельщиков 4 марта подготовлена обширная развлекательная и спортивная программа. Всех желающих напоят чаем из самовара на дровах, накормят сушками и пряниками. Зрителей ждёт интерактивная программа, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом и выступление специальных гостей — GayazovsBrothers.

Мероприятие проходит при поддержке Губернатора Челябинской области. Организаторами Кубка Евразии выступают Фонд поддержки спорта Челябинской области, Федерация фристайла России и горнолыжный курорт «Солнечная долина».