В Магнитогорске присвоили Орден Мужества погибшему на СВО бойцу

Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска

Власти Магнитогорска вручили Орден Мужества семье погибшего в ходе специальной военной операции Александра Мелекесова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— Награду семье погибшего вручил исполняющий обязанности главы города Максим Москалев. От лица жителей Магнитогорска и себя лично Максим Москалев выразил семье военнослужащего глубокие соболезнования и слова поддержки, — объяснили в мэрии.

Награду бойцу присвоили посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден за Александра получила его мама Людмила Волкова

Ранее председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников поздравил губернатора Челябинской области Алексея Текслера с вручением ордена Александра Невского. Глава региона, в свою очередь, поздравил Виктора Рашникова со званием Героя труда, которое ему присвоил президент Владимир Путин в декабре 2022 года.

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