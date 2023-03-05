Автор «Сердца Пармы» Алексей Иванов встретится с читателями Магнитогорска

Алексей Иванов проведет встречу в библиотеке.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Центральная библиотека Магнитогорска приглашает жителей на встречу с известным писателем Алексеем Ивановым. Об этом учреждение разместило информацию в своих соцсетях. В город автор бестселлеров «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», и «Тобол» планирует приехать 17 марта.
В Магнитогорске писатель представит свой новый роман «Бронепароходы», который вышел в январе 2023 года. Книга повествует о российском речном флоте во время Гражданской войны и получила высокую оценку критиков.
В последний раз в Магнитогорске Алексей Иванов был в 2019 году. Писатель принял участие в форуме «Антропология города. Культурный код», который проводился к 90-летию города.
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