Автор «Сердца Пармы» Алексей Иванов встретится с читателями Магнитогорска

Алексей Иванов проведет встречу в библиотеке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Центральная библиотека Магнитогорска приглашает жителей на встречу с известным писателем Алексеем Ивановым. Об этом учреждение разместило информацию в своих соцсетях. В город автор бестселлеров «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», и «Тобол» планирует приехать 17 марта.

В Магнитогорске писатель представит свой новый роман «Бронепароходы», который вышел в январе 2023 года. Книга повествует о российском речном флоте во время Гражданской войны и получила высокую оценку критиков.

В последний раз в Магнитогорске Алексей Иванов был в 2019 году. Писатель принял участие в форуме «Антропология города. Культурный код», который проводился к 90-летию города.

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