Без драки не обошлось: магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист» в Екатеринбурге

Фото: metallurg_magnitogorsk/vk.com

Хоккейный клуб Магнитогорска «Металлург» выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» во втором матче четвертьфинала Конференции «Восток». Команда вырвала победу в овертайме со счетом 3:2. Таким образом счет в серии сравнялся 1:1, а командам предстоит теперь встретиться в Магнитогорске.

Не обошлось в этой встрече без драки. В начале второго периода Егор Коробкин («Металлург») и Георгий Белоусов («Автомобилист») не сдержали своих эмоций и устроили потасовку, за что были отправлены на скамейку штрафников.

– Довольно нервный матч, особенно концовка, — прокомментировал итоги главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сайту КХЛ. — Рады, что перевели серию в домашнюю, будем со своим преимуществом.

Домашний матч «Металлурга» состоится в понедельник, 6 марта.

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