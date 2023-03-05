Следственный комитет начал проверку после смерти пенсионера во время пожара в Кыштыме

Фото: пресс-служба МЧС.

В Кыштыме Челябинской области во время пожара погиб 70-летний хозяин частного дома. После ЧП процессуальную проверку начал Следственный комитет Челябинской области.

Как сообщили в МЧС региона, возгорание произошло 4 марта в районе 9 утра. На место прибыли машины 38 пожарно-спасательной части и пожарной части №117. Горел дом площадью 63 квадратных метра. Сосед рассказал пожарным, что в доме может быть человек. Позже спасатели обнаружили тело 70-летнего пенсионера.

Пожар удалось локализовать и не допустить переход огня на соседние дома. Предварительной причиной называется пожар после растопки печи.

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