Сервис по поиску работы выяснил, сколько денег челябинские родители дают на карманные расходы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители Челябинска перестали контролировать расходы своих детей. К такому выводу пришел сервис по поиску работы SuperJob. Если о покупках младшеклассников в курсе 90% взрослых, то за бюджетом старшеклассников следят лишь 55%.

Также сервис посчитал, сколько родители дают своим детям на карманные расходы. 70% выделяют 500 рублей на неделю. При этом сумма зависит от возраста: чем старше ребенок, тем больше денег ему дают из семейного бюджета.

Ученики средней школы получают уже до 1000 рублей в неделю. Каждый четвертый старшеклассник может себе позволить потратить до 3000 тысяч рублей за неделю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru