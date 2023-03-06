В Челябинской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом

Каждый день заболевает примерно по 225 южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За прошедшую неделю в Челябинской области зарегистрировали 1581 новый случай коронавируса. Заболеваемость в регионе снизилась: неделей раньше новых случаев инфекции было 1900.

По данным регионального министерства здравоохранения, за все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 404 670 жителей Челябинской области.

Данные о количестве смертельных случаев болезни в минздраве не показывает уже месяц.

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