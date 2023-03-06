В Челябинской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом

Каждый день заболевает примерно по 225 южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За прошедшую неделю в Челябинской области зарегистрировали 1581 новый случай коронавируса. Заболеваемость в регионе снизилась: неделей раньше новых случаев инфекции было 1900.
По данным регионального министерства здравоохранения, за все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 404 670 жителей Челябинской области.
Данные о количестве смертельных случаев болезни в минздраве не показывает уже месяц.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru