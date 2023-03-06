В Челябинске началась запись на бесплатные курсы по русскому языку к Тотальному диктанту

Челябинцам предлагают вспомнить правила за месяц до Тотального диктанта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске в эту субботу, 11 марта, стартуют бесплатные курсы по русскому языку к Тотальному диктанту. Филолог из Челябинского госуниверситета напомнит правила орфографии и пунктуации, разберет сложные случаи, а также расскажет об особенностях стиля автора текста 2023 года. Им стал писатель из Владивостока, финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Василий Авченко.

— Мы привыкнем к стилю писателя, темам, которые он развивает в своих текстах, — уточнила преподаватель курса в этом году Юлиана Корсакова. — Мы проведем мини-испытания перед испытанием главным, постараемся помочь каждому.

Всего в Центральной библиотеке имени Пушкина пройдет четыре субботних занятия: 11, 18, 25 марта и 1 апреля в 11 часов. На них нужно зарегистрироваться заранее. Сам Тотальный диктант состоится 8 апреля в 13 часов по местному времени.

Василий Авченко специально для акции написал текст о русском путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

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