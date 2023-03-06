Калининградская закладчица проехала полстраны по поддельным документам, чтобы сбежать в Казахстан через Челябинскую область

Девушка пыталась попасть в Казахстан по степи Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области вынесли приговор закладчице из Калининграда, которая отчаянно пыталась сбежать в Казахстан. 21-летняя девушка распространяла наркотики в своем городе и попала под уголовную статью. Оказаться за решеткой ей очень не хотелось, поэтому она подделала документы и решила бежать в соседнюю страну.

В январе этого года девушка приехала в Челябинскую область и попыталась пересечь границу с Казахстаном по степи. Но этот план был нарушен бдительными сотрудниками ФСБ, которые и задержали закладчицу. После этого на девушку завели еще одно уголовное дело, уже по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ».

— Варненский районный суд признал ее виновной, назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Девушку этапировали обратно в Калининград, и там посадили в СИЗО, чтобы она наверняка не сбежала. И уже там ее ждет суд за распространение наркотиков.

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