Губа не дура: 500 мешков насвая пытались дерзко провезти из Казахстана в Челябинск

Около 500 мешков с насваем пытались ввезти в Россию. Фото: Челябинская таможня

Челябинские таможенники задержали фуру с 17 тоннами насвая на границе с Казахстаном, и это была точно одна из самых дерзких попыток ввоза. Порой нелегальный товар хотя бы как-то маскируют, но в этот раз около 500 мешков с зеленым порошком просто лежали в грузовике.

Водитель пытался провезти все это через КПП «Бугристое», неподалеку от Троицка. Согласно документам, машина выехала из Кыргызстана и везла в Челябинск древесную золу и табачное сырье. А получатель заявил, что ждал удобрения для садовых растений.

Этими удобрениями оказался насвай. По оценке экспертов, на черном рынке такую партию можно продать за 25,5 млн рублей.

— Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России, — рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.

Грузовик с насваем поехал обратно в Казахстан. В России его продажа запрещена по закону.

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