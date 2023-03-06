Губа не дура: 500 мешков насвая пытались дерзко провезти из Казахстана в Челябинск

Около 500 мешков с насваем пытались ввезти в Россию. Фото: Челябинская таможня
Челябинские таможенники задержали фуру с 17 тоннами насвая на границе с Казахстаном, и это была точно одна из самых дерзких попыток ввоза. Порой нелегальный товар хотя бы как-то маскируют, но в этот раз около 500 мешков с зеленым порошком просто лежали в грузовике.
Водитель пытался провезти все это через КПП «Бугристое», неподалеку от Троицка. Согласно документам, машина выехала из Кыргызстана и везла в Челябинск древесную золу и табачное сырье. А получатель заявил, что ждал удобрения для садовых растений.
Этими удобрениями оказался насвай. По оценке экспертов, на черном рынке такую партию можно продать за 25,5 млн рублей.
— Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России, — рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.
Грузовик с насваем поехал обратно в Казахстан. В России его продажа запрещена по закону.
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