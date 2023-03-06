Осужденный за изнасилование ребенка житель Челябинской области вербовал заключенных в террористы

Сторонника террористов отправили в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Челябинской области осудили за вовлечение заключенных в террористическую деятельность. Мужчина убеждал отбывавших наказание преступников после освобождения отправиться в Сирию, чтобы там вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

Уголовное дело расследовали сотрудники ФСБ. как рассказали в региональном управлении ведомства, сам вербовщик попал за решетку за истязание детей и изнасилование несовершеннолетней.

К терроризму он склонял заключенных, которых осудили за насильственные действия сексуального характера и заведомо ложное сообщение о теракте.

Теперь Центральный окружной военный суд приговорил южноуральца к 18 годам лишения свободы. При этом первые пять лет из этого срока мужчина пробудет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

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