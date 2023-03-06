В Челябинской области за 6,5 млн рублей установят границы Гусара, Топкого, Уя и еще 29 водоемов

В водоохранных зонах нельзя добывать ископаемые, устраивать парковки, складировать мусор Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области в 2023 году решили установить водоохранные зоны на 32 водоемах. Специалисты будут работать в Карабаше, Каслинском, Кусинском и Уйском районах. Везде определят границы водоемов (они проходят по береговым линиям), границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Как пояснили в региональном министерстве экологии, все это необходимо для охраны водных объектов.

— Планируется установить почти 350 информационных знаков вдоль границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Уй, Кидыш, Батуровка, Топкий, Глазуновка, Гусар, Средний Тогузак, Нижний Тогузак, Тогузак, — сообщили в минэкологии.

На поиски границ и установку указателей потратят более 6,5 млн рублей из федеральной казны.

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