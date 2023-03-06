В Челябинской области на 8 марта запустят дополнительные поезда до горнолыжных курортов

Для пассажиров предусмотрены специальные цены на ски-пасс и аренду горнолыжного оборудования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области 8 марта назначат дополнительные поезда до горнолыжных курортов «Солнечная долина» и «Абзаково». Об этом сообщает Свердловская пригородная компания, которая отвечает за осуществление рейсов.

Поезд из Челябинска в «Солнечную долину» отправится в 08:35, в обратном направлении – в 17:18. Для пассажиров предусмотрены специальные цены на ски-пасс и аренду горнолыжного оборудования.

Кроме того, электропоезд «Ласточка» будет курсировать 8 марта по маршруту Челябинск – Новоабзаково (ГЛК «Абзаково»). Он отправится с пригородного вокзала в 06:30, прибудет в Новоабзаково в 11:59. Обратный рейс стартует в 16:10, а в конечном пункте «Ласточка» окажется в 21:43.

— Остановки электропоезда «Ласточка» будут на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы, Магнитогорск и Ташбулатово. Для пассажиров предусмотрен бесплатный трансфер от станций до ГЛК «Абзаково» и ГЛЦ «Банное», а также скидки на ски-пасс при предъявлении билета, — уточнили в Свердловской пригородной компании.

Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:41, курсирует по рабочим дням) будет отменен 8 марта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru