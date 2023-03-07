В челябинской поисково-спасательной службе на воде прошли обыски

Директору службы Александру Шину в прошлом году вручили благодарственное письмо от губернатора за многолетний добросовестны труд. Фото: МКУ «ПССВО»

В челябинскую «Поисково-спасательную службу на водных объектах» нагрянули силовики. Обыски провели в связи с уголовным делом о коррупционном преступлении. Директора службы Александра Шина увезли на допрос.

— Обыски проходили в рамках уголовного дела, ранее возбужденного Следственными комитетом. Работали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области, — сообщил источник КП-Челябинск в силовых структурах.

Служба, которая летом организует работу матросов-спасателей на челябинских пляжах, — муниципальное казенное учреждение. Она входит в структуру администрации Челябинска.

— В отношении МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах» и ее руководителя правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия, — подтвердили в пресс-службе мэрии. — Администрация города Челябинска окажет им все необходимое содействие.

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