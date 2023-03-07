В Челябинске будут судить мошенников, укравших у пенсионеров миллионы рублей за БАДы

Пенсионеры перечислили мошенникам более 3 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинск будут судить двух мошенников из Новосибирска, укравших у пенсионеров несколько миллионов рублей. Они звонили людям, которые приобретали БАДы и заявляли, якобы товар оказался некачественным, поэтому пострадавшим полагается компенсация. Вот только чтобы получить заветные деньги, нужно сначала внести пошлину.

На такую уловку повелись 10 человек из нескольких регионов страны. В общей сложности они перевели на счета мошенников более 3,2 млн рублей.

— Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2-4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Пока шло следствие, обвиняемые возместили около 650 тысяч рублей. Дело будут рассматривать в Центральном районном суде Челябинска.

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