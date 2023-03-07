«Детский Триумф джаза»: юные музыканты Челябинской области выступят с Игорем Бутманом в Москве

Эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии региона выступит на гала-концерте в Москве. Фото: пресс-служба Челябинской филармонии

Юные джазовые музыканты Челябинской области выступят в Московском международном доме музыки. 9 марта эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии региона выйдет на одну сцену с народным артистом России Игорем Бутманом. Совместное выступление станет финалом гала-концерта в рамках IX Международного фестиваль-конкурса «Детский Триумф джаза».

Мероприятие также включит музыкальный конкурс, мастер-классы от известных музыкантов и творческие встречи. Участники – дети-джазмены от 7 до 17 лет, учащиеся музыкальных школ и детских школ искусств.

«Детский Триумф джаза» создан по инициативе Игоря Бутмана. Фото: пресс-служба Челябинской филармонии

– Идея «Детского Триумфа джаза» заключается в том, чтобы оказать содействие развитию отечественного джазового искусства, способствовать объединению молодых музыкантов, а также дать возможность юным талантам выступать на одной сцене со знаменитыми российскими джазменами, – сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии.

Южноуральские музыканты получили приглашение в столицу от саксофониста Игоря Бутмана и отправятся туда при поддержке губернатора области Алексея Текслера.

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