На трассе под Челябинском перевернулась машина сети «Красное&Белое»

Авария произошла на территории Копейского городского округа. Фото: ГИБДД

Машина сети «Красное&Белое» попала в ДТП под Челябинском. Авария произошла утром во вторник, 7 марта, в 07:45 на автодороге Восточный обход города.

Как сообщили в ГИБДД, водитель Chevrolet Cruze при совершении обгона (на данном участке он разрешен) столкнулся со встречным Isuzu 47052 с логотипом «Красное&Белое». После Chevrolet столкнулся с Hyundai Accent, который ехал в попутном направлении.

От удара машина «К&Б» упала на бок, открылся кузов. Из машины выпали коробки с товаром — на фото видны разбросанные шоколадки и йогурты. Перевозила ли машина алкоголь, история умалчивает.

— В результате происшествия 25-летний пассажир автомобиля Chevrolet Cruze получил телесные повреждения и был госпитализирован, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

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