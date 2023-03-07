В Челябинской области оштрафовали банк, который не давал покоя брату должника

Банк не только не получил долг, но и потерял деньги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области оштрафовали банк, который не получил вовремя долг с мужчины и принялся надоедать семье его брата.

Адресов, телефонов и прочих данных родственников должник не раскрывал, но в банке все равно их выведали. В попытках вернуть просроченный кредит сотрудники звонили не только самому заемщику, но и его брату.

Брату всякий раз приходилось объяснять, что за долги родственника он не отвечает, но телефонные звонки не прекращались. Более того, вернуть деньги стали просить даже у жены брата. А потом представители банка и вовсе пришли к семье домой. Дверь открыл сын хозяев. Он объяснил, что дядя-должник живет совсем по другому адресу. Но упорные визитеры не ушли, а продолжали выведывать информацию о семье.

После этого брат заемщика не выдержал и пожаловался в Центробанк. Оттуда все данные передали судебным приставам (у них есть отдел, контролирующий работу по возврату просроченных долгов).

Как рассказали в региональном управлении ФССП, банк нарушил закон, обратившись к родственникам заемщика. Просить деньги у брата можно было лишь с согласия самого должника, а тот разрешения не давал. Банку назначили административный штраф в 110 тыс. рублей. Кредитная организация попыталась обжаловать это решение, но суд встал на сторону приставов, и штраф заплатить все же пришлось.

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