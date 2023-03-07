Мокрый снег и «жесткие» горы: челябинец завоевал медали чемпионата России по лыжному ориентированию

Егор Зорин (на фото — слева) на чемпионате России по лыжному ориентированию в Красноярске две награды. Фото Федерации спортивного ориентирования России

В Красноярске, в окрестностях стадиона, где в 2019 году проходили старты Всемирной зимней Универсиады, завершился чемпионат России по лыжному ориентированию.

В программе стартов были удлиненная (21,4 км) и классическая (9,1 км) дистанции. Накануне в Красноярске установилась совсем не зимняя погода: выпал свежий снег и установилась плюсовая температура (+6). На сложной гористой местности в таких условиях соревноваться было очень сложно, учитывая, что ширина большей части лыжней была не более одного метра.

Воспитанник челябинской спортивной школы по лыжным гонкам Егор Зорин (тренер — Лариса Гуревич) сумел отличиться на обеих дистанциях. На удлиненной он завоевал серебряную медаль, на классической — бронзовую.

— Все спортсмены были в равных условиях, и кто, как мог сражался с собой и дистанцией. На удлиненной дистанции набор высот был свыше 900 метров. Это очень много. Я бы даже скал жестко. Почти «горнолыжка», — улыбается Егор Зорин. — Из-за вязкого снега многие, и я в том числе, падали, зарываясь в сугробы, снимали лыжи, преодолевая отдельные участки бегом. Мне удалось дотерпеть, побороться до конца и завоевать медали.

Кстати, Егор сын одного из самых известных ориентировщиков СССР Михаила Зорина, который в советские годы одним из первых в стране выполнил норматив Мастера спорта международного класса и долгие годы входил в состав национальной команды и в летнем и в зимнем ориентировании.

Отметим, что этой зимой Егор Зорин уже становился серебряным призером Кубка России в Нижнем Новгороде. А в эти дни он выйдет на старт очередного этапа чемпионата России на маркированных дистанциях в Томске.

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