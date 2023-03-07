На Таганае зафиксировали десятилетний рекорд по глубине сугробов

Фото: нацпарк "Таганай"

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области зафиксировали природный рекорд. Толщина сугробов достигла 80 сантиметров.

Толще снежный слой был лишь 10 лет назад. Тогда в снег можно было провалиться на целый метр.

Редкие показатели обеспечили обильные снегопады в конце февраля. В последнюю декаду месяца снега выпало вдвое больше нормы.

Глубину снега в нацпарке старательно измеряют с 31 октября до момента, когда тают последние остатки сугробов. Для этого проложен специальный километровый маршрут. Специалисты проводят на нем измерения через каждые десять метров.

Определять глубину снега на Таганае придется еще долго. По крайней мере, на это указывают данные многолетних наблюдений.

— Март на Таганае традиционно самый снежный месяц, — отметили в пресс-службе нацпарка.

Побить рекорд десятилетней давности, правда, вряд ли получится. Весной становится теплее, влага из снега испаряется, сугробы уплотняются, поэтому в высоту уже растут не так активно.

Напомним, в прошлом году снег на Таганае шел даже в конце июня.

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