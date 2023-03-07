Южноуралец отсудил почти 900 тысяч у предприятия, на котором ему оторвало три пальца

Руку мужчины зажевало в рабочем станке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области мужчина отсудил почти миллион рублей с предприятия, на котором ему оторвало три пальца. Инцидент случился в августе 2022 года, в цехе по производству бумажных изделий с говорящим названием «Комфорт». Южноуралец трудился там машинистом, и во время работы его руку защемил станок. Мужчина травмировал руку, три пальца пришлось ампутировать.

Пострадавший обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию с компании, но его иск удовлетворили частично — 550 тысяч рублей. Однако, прокурор посчитал эту сумму недостаточной, и пошел добиваться справедливости в Челябинский областной суд.

— Определением коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда представление прокурора удовлетворено, в пользу работника взыскано 900 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области.

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