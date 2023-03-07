Посол Ирана назвал Челябинскую область приоритетным регионом для укрепления внешнеэкономического сотрудничества

Губернатор Алексей Текслер и посол Ирана в РФ Казем Джалали. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Стороны обсудили вопросы расширения логистического и экономического сотрудничества, а также увеличение товарооборота и взаимодействие в образовательном процессе.

Казем Джалали отметил, что Челябинская область является для Ирана приоритетным регионом в плане укрепления внешнеэкономических связей. Одна из причин – географическое положение Южного Урала. Их страну интересует развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» по маршруту из Челябинской области через Казахстан и Туркменистан в Иран.

— Сегодня у нас есть возможность перевозить около двух миллионов тонн груза в год, а в перспективе увеличить этот объем до пяти миллионов, — заявил посол Ирана. — Мы развиваем нашу инфраструктуру в приграничных областях.

Сейчас Челябинская область активно укрепляет связи с иранской провинцией Гилян. В рамках совместной работы был подготовлен проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Губернатор Алексей Текслер предложил ускорить этот процесс и подписать соглашение в ходе одного из предстоящих визитов.

— Наша область приграничная и активно развивает внешнеэкономические связи. Товарооборот с Ираном увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом, необходимо наращивать объемы, тем более все возможности для этого есть, — отметил Алексей Текслер.

Казем Джалали в ходе беседы пообещал оказать поддержку Челябинской области в налаживании связей не только с провинцией Гилян, но и с другими провинциями Ирана.

Еще одним направлением, которые обсудили стороны, стало сотрудничество между вузами обеих стран. Алексей Текслер отметил, что Челябинской области нужны специалисты со знанием персидского языка.

Посол Ирана также обозначил интерес иранской стороны к реализации совместных проектов и синергии в области металлургии и машиностроения.

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