На благотворительном концерте в Челябинске выступят Анита Цой, Евгений Кунгуров и Виктория Дайнеко

Анита Цой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во дворце спорта «Юность» в Челябинске 10 марта пройдет благотворительный концерт «Герои нашего времени». На нем выступят артисты Анита Цой, Евгений Кунгуров и Виктория Дайнеко. Как сообщили в правительстве региона, мероприятие проходит в поддержку медработников, военнослужащих и их семей.

Концерт проводится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и партии «Единая Россия». Помимо выступления именитых артистов зрителей также ждет программа от танцевальной пары из Азербайджана Эльдара Джафарова и Анны Сажиной.

Предполагается, что концерт посетят более трех тысяч зрителей. Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири», партнером проекта является Челябинская государственная филармония.

Афиша мероприятия

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