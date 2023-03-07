«Челбаскет» сыграет отборочные матчи чемпионата России в Челябинске в статусе лидера

Челябинских болельщиков приглашают 8, 9 и 10 марта поболеть за родной клуб «Челбаскет». Фото БК«Челбаскет»

В Челябинске пройдет первый раунд второго тура чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. «Челбаскет» — лидер регулярного чемпионата страны проведет стартовые игры тура на родном паркете.

В ДПШ на Алом поле «Победная стая» 8, 9 и 10 марта поочередно сыграет в южноуральском дерби с магнитогорским «Металлургом», «Динамо-МГТУ» из Майкома и «БАРС-РГЭУ» (Ростов-На-Дону). Начало 8-го марта в 17.00, 9-го и 10-го – в 19.00.

Очередной раунд чемпионата России «Челбаскет» проведет в Ростове-На-Дону.

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