В Челябинской области из-за половодья 52 населенных пункта могут оказаться в зоне затопления

Фото: архив КП
Во время половодья весной в зоне затопления в Челябинской области могут оказаться 52 населенных пункта. Под угрозой будут находиться почти 4 тысячи жилых домов и построек. При этом пострадать могут более 13 тысяч человек. Как сообщает издание «ФедералПресс», такой прогноз дает ГУ МЧС по Челябинской области, если в регионе заранее не предпринять меры.
— Динамика развития половодья будут зависеть от температуры воздуха, скорости таяния снега и осадков. В случае «дружной» весны в Челябинской области (при резком увеличении среднесуточной температуры воздуха и при большом количестве осадков), в зону подтопления могут попасть 52 населенных пункта, — рассказали изданию в чрезвычайном ведомстве.
Начало половодья в регионе приходится на первые числа апреля и заканчивается во второй половине мая. Осложнение обстановки может возникнуть из-за сильных осадков. Однако если погода не весной не будет слишком дождливой, то половодье останется в пределах или даже ниже средних многолетних значений.
Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области совместно с чиновниками муниципалитетов в ближайшее время проверят готовность пунктов временного размещения к приему пострадавших на случай возникновений чрезвычайных ситуаций.
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