Зарплатные ожидания женщин в Челябинской области оказались на треть меньше, чем у мужчин

В основном женщины предпочитают работу администратором или менеджером продаж Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительницы Челябинской области в среднем готовы получать зарплату в размере 35 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы HeadHunter.

Согласно исследованию, зарплатные ожидания женщин в регионе на треть меньше, чем у мужчин. Представители сильного пола готовы получать в среднем 50 тысяч рублей.

Женских резюме в базе данных оказалось больше на 2%. В основном представительницы прекрасного пола предпочитают работу администратором, менеджером продаж, работником торговли, бухгалтером и секретаршей. Самая популярная профессия у мужчин – шофер. Меньше всего женщины ищут вакансии на должность главврача.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru