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НовостиОбщество7 марта 2023 16:44

Зарплатные ожидания женщин в Челябинской области оказались на треть меньше, чем у мужчин

Представительницы прекрасного пола готовы получать на 15 тысяч рублей меньше
Ян Стоев
Ян Стоев
В основном женщины предпочитают работу администратором или менеджером продаж

В основном женщины предпочитают работу администратором или менеджером продаж

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительницы Челябинской области в среднем готовы получать зарплату в размере 35 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы HeadHunter.

Согласно исследованию, зарплатные ожидания женщин в регионе на треть меньше, чем у мужчин. Представители сильного пола готовы получать в среднем 50 тысяч рублей.

Женских резюме в базе данных оказалось больше на 2%. В основном представительницы прекрасного пола предпочитают работу администратором, менеджером продаж, работником торговли, бухгалтером и секретаршей. Самая популярная профессия у мужчин – шофер. Меньше всего женщины ищут вакансии на должность главврача.

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