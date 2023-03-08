«Спасибо за воспитание и любовь»: Алексей Текслер поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор поздравил сотрудниц копейского завода «Пластмасс». Фото: Алексей Текслер

Глава Челябинской области Алексей Текслер опубликовал поздравление с Международным женским днем. Губернатор отметил, что любое дело, за которое берется женщина, будет сделано с теплом и душой. И поблагодарил за помощь мужчинам, особенно сейчас.

– Спасибо за ваш труд, воспитание детей, любовь и понимание! Спасибо за то, что вы есть! – написал в соцсетях Алексей Текслер.

Губернатор пожелал, чтобы жительницы области были счастливы и любимы.

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