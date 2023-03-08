Красота требует жертв? В Челябинской области спасателям пришлось «раскусить» маленькое кольцо, чтобы спасти палец

Украшения смогли снять только спасатели. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Накануне Международного женского дня спасателям пришлось потрудиться. Из-за неудачного выбора бижутерии едва не пострадали двое жителей Челябинской области.

В Миассе мужчина надел кольцо, которое было ему мало. А вот снять его не смог: не помогло ни мыло, ни масло. Спасатели слесарным инструментом перекусили колечко и освободили палец.

А у жительницы Троицка проблема возникла с новыми серьгами. Через день пошла болезненная реакция, снять их сама женщина не смогла. Спасатели полностью разобрали модное украшение и только тогда смогли снять его. А вот материал, из которого сережки сделаны, так и остался неизвестным.

Сотрудники МЧС просят при покраснении, зуде или появлении отека сразу снимать украшения.

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