Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды8 марта 2023 10:05

Красотка с цветными волосами украсила фасад здания в центре Челябинска

Художник посвятил граффити 8 марта
Дарья МАРКОВА
Граффити посвятили 8 Марта. Фото: Тимур Абдуллаев.

Граффити посвятили 8 Марта. Фото: Тимур Абдуллаев.

В центре Челябинска появилось яркое граффити с синеволосой красоткой. Художник Тимур Абдуллаев посвятил его Международному женскому дню.

– Поздравляю всех женщин Южного Урала с праздником! Будьте счастливы и любимы! – написал он в социальных сетях.

Арт украсил стену здания во дворе дома 110 на улице Кирова, рядом с Законодательным собранием Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru