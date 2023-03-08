Красотка с цветными волосами украсила фасад здания в центре Челябинска

Граффити посвятили 8 Марта. Фото: Тимур Абдуллаев.
В центре Челябинска появилось яркое граффити с синеволосой красоткой. Художник Тимур Абдуллаев посвятил его Международному женскому дню.
– Поздравляю всех женщин Южного Урала с праздником! Будьте счастливы и любимы! – написал он в социальных сетях.
Арт украсил стену здания во дворе дома 110 на улице Кирова, рядом с Законодательным собранием Челябинской области.
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