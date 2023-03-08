Под Челябинском загорелся дом, где жила семья с четырьмя детьми

Никто не пострадал.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В селе Большое Баландино, под Челябинском, ночью 8 марта загорелся деревянный дом. В маленьком домике 5 на 6 метров жила семья с четырьмя детьми.
К счастью, пожарные приехали вовремя. Обошлось без пострадавших. Правда, в доме пока жить нельзя. Многодетная семья временно поживет у друзей.
Причины пожара пока неизвестны, их выясняют.
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