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НовостиПроисшествия8 марта 2023 11:27

Под Челябинском загорелся дом, где жила семья с четырьмя детьми

В маленьком доме жила многодетная семья
Дарья МАРКОВА
Никто не пострадал.

Никто не пострадал.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Большое Баландино, под Челябинском, ночью 8 марта загорелся деревянный дом. В маленьком домике 5 на 6 метров жила семья с четырьмя детьми.

К счастью, пожарные приехали вовремя. Обошлось без пострадавших. Правда, в доме пока жить нельзя. Многодетная семья временно поживет у друзей.

Причины пожара пока неизвестны, их выясняют.

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