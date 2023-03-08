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НовостиСпорт8 марта 2023 15:12

«Челбаскет» в южноуральском дерби одержал победу над магнитогорским «Металлургом»

В Челябинске в первом раунде второго тура чемпионата России по баскетболу «Челбаскет» выиграл у «Металлурга» в овертайме со счетом 96:82
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
«Челбаскет» выиграл у «Металлурга» в овертайме. Фото: БК «Челбаскет».

«Челбаскет» выиграл у «Металлурга» в овертайме. Фото: БК «Челбаскет».

В Челябинске стартовал очередной этап чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. В первом матче «Челбаскет» в южноуральском дерби переиграл магнитогорский «Металлург». Основное время матча завершилось вничью — 80:80. В дополнительной пятиминутке «Челбаскет» оказался сильнее — 96:82. Лучший игрок в «Челбаскете» - разыгрывающий Павел Кольцов, набравший 23 очка.

9 и 10 марта «Челбаскет» в ДПШ на Алом поле поочередно сыграет с «Динамо-МГТУ» (Майкоп) и «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону). Начало матчей в 19.00.

Напомним, «Челбаскет» завершил регулярный чемпионат России в Высшей лиге на первом месте.

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