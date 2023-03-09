В МЧС предупредили о метелях и сильном ветре в горных районах Челябинской области

Метели могут разыграться днем 9 марта Фото: Александр ГЛУЗ

В горных районах Челябинской области 9 марта может усилиться непогода. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, днем возможны сильные снегопады, гололедица. А порывы ветра достигнут скорости 18 метров в секунду. Ветер такой силы способен легко ломать ветки деревьев, пешком против него трудно идти.

С предупреждением о метелях и гололедице выступили также в региональном министерстве дорожного хозяйства.

— Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны, —добавили в министерстве.

Утром 9 марта автомобилисты сообщают, что погода в горных районах пока не испортилась и серьезных заторов нет, хотя асфальт на дороге сырой.

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