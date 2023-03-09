Только треть населения Челябинской области здорова. Как это исправить?

Большая часть южноуральцев не здоровы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт поделилась итогами диспансеризации взрослых в 2022 году. Спойлер: результаты не очень.

Полностью здоровы (I группа здоровья) 17,9 % населения региона. Практически здоровы (II группа) — 12,6%. У 60,3% жителей области (IIа группа) есть факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. А 9,2 % (IIIб группа) имеют высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.

− То есть здоровых и относительно здоровых взрослых людей среди обследованных в нашем регионе – примерно треть, − подчеркнула Ирина Гехт.

Совместно с региональным минздравом первый заместитель губернатора выявила встречающиеся чаще факторы риска. К ним относят аномальную прибавку в весе, нерациональное питание, низкую физическую активность, сердечно-сосудистый риск, повышенный холестерин, курение, повышенное содержание глюкозы, употребление алкоголя и наркотиков.

− Имеем дело с тем, что можно скорректировать за счет новых полезных привычек. Медики рекомендуют начинать с малого: реже пользоваться лифтом и чаще ходить по лестнице пешком, при помощи приложения следить за питанием, за ужином вместо привычной порции положить себе половину, − перечисляет первый заместитель губернатора.

Ирина Гехт отметила. Что такие простые шаги и консультации лечащего врача помогут укрепить здоровье.

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