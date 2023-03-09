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НовостиЗдоровье9 марта 2023 9:20

Только треть населения Челябинской области здорова. Как это исправить?

Первый заместитель губернатора Челябинской области рассказала, что здорова только треть южноуральцев
Дарья МАРКОВА
Большая часть южноуральцев не здоровы.

Большая часть южноуральцев не здоровы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт поделилась итогами диспансеризации взрослых в 2022 году. Спойлер: результаты не очень.

Полностью здоровы (I группа здоровья) 17,9 % населения региона. Практически здоровы (II группа) — 12,6%. У 60,3% жителей области (IIа группа) есть факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. А 9,2 % (IIIб группа) имеют высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.

− То есть здоровых и относительно здоровых взрослых людей среди обследованных в нашем регионе – примерно треть, − подчеркнула Ирина Гехт.

Совместно с региональным минздравом первый заместитель губернатора выявила встречающиеся чаще факторы риска. К ним относят аномальную прибавку в весе, нерациональное питание, низкую физическую активность, сердечно-сосудистый риск, повышенный холестерин, курение, повышенное содержание глюкозы, употребление алкоголя и наркотиков.

− Имеем дело с тем, что можно скорректировать за счет новых полезных привычек. Медики рекомендуют начинать с малого: реже пользоваться лифтом и чаще ходить по лестнице пешком, при помощи приложения следить за питанием, за ужином вместо привычной порции положить себе половину, − перечисляет первый заместитель губернатора.

Ирина Гехт отметила. Что такие простые шаги и консультации лечащего врача помогут укрепить здоровье.

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