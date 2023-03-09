В Магнитогорске механик автосервиса проломил череп недовольному клиенту

Механик психанул, когда его упрекнули в плохой работе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор автомеханику, который проломил череп недовольному клиенту. Инцидент случился в июне 2021 года. Мужчине не понравился ремонт его автомобиля, поэтому он начал высказывать претензии мастеру. В ответ тот схватил инструменты и разбил ему голову.

В итоге клиенту диагностировали перелом костей лицевого отдела черепа и правой скулы, а также сотрясение мозга. За все это автомеханик получил условный срок.

— Назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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