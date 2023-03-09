В Челябинской области изменился график выплаты детских пособий

Третье число каждого месяца в СФР назначили единым временем выплаты детских пособий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области с марта 2023 года изменился график выплаты пособий на первого ребенка до 3 лет. Это произошло потому, что начислением пособий занимаются теперь не органы соцзащиты, а Социальный фонд. Выплаты на первенца стали частью так называемого единого детского пособия.

— Начиная с марта, выплата на первого ребенка будет производиться третьего числа каждого месяца, — сообщил заместитель управляющего региональным отделение СФР Владимир Шаронов.

Он уточнил, что деньги родителям всякий раз будут перечислять за предыдущий месяц. Например, в марте южноуральцы получили выплату за февраль, а в апреле им придут выплаты за март.

Единое детское пособие начало действовать в Челябинской области с января 2023 года. Оно заменило выплаты на первого и третьего детей в возрасте до 3 лет, пособия на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет. Кроме того, на выплату могут рассчитывать беременные женщины, которые на раннем сроке встали на учет. Размер выплаты зависит от уровня доходов семьи и составляет от 50% до 100% от прожиточного минимума.

При этом, если первенец в семье появился до 2023 года, родители могут оформить пособие на него по прежним правилам.

При начислении единого пособия по новым правилам учитывают имущество, а доходы в семье не должны превышать одного прожиточного минимума на человека.

При оформлении пособия по старым правилам на имущество родителей не смотрят, а уровень доходов в семье должен быть меньше двух прожиточных минимумов на человека.

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