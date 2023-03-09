Сначала избил, а потом схватил нож: в Магнитогорске мужчина зарезал родную дочь во время пьяной ссоры

У погибшей остались две несовершеннолетние дочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

58-летнего жителя Магнитогорска будут судить за убийство родной дочери. Конфликт произошел в начале января. Они оба были пьяны, словесная перепалка быстро перешла в рукоприкладство, и отец избил свою дочь. Но этого ему показалось недостаточно, поэтому мужчина схватил нож и несколько раз ударил свою жертву.

Женщину отвезли в больницу, где она и скончалась. У нее остались две дочери, опекунство над которыми взяли их родной папа и бабушка. Известно, что погибшая вела аморальный образ жизни, нигде не работала, часто выпивала и совсем не занималась детьми. Фактически девочек содержал ее отец, которому теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

— Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru