Здание Управления образования Челябинска перекрасят «под старину»

Сейчас в здании находится Управление образования Челябинска.

Зданию бывшего приходского женского училища на улице Володарского, 14, где сейчас находится Управление образования Челябинска, вернут исторический цвет. Как сообщили в Госкомитете охраны ОКН Челябинской области, здание относится к краснокирпичному стилю.

Здание было построено в 1914 году, тогда эта улица называлась Западный бульвар. Сейчас это центр Челябинска, а раньше был окраиной города. Его возвели для третьего низшего начального (приходского) женского училища. Кстати, к 1910-м годам в Челябинске сложилась целая сеть одноклассных низших начальных училищ: пять мужских, пять женских и два смешанных. К концу XIX в. их было всего три.

Как рассказали в Госкомитете, здания строили на средства городской казны, по архивам на это потратили 17 535 руб. После 1917 года в здании располагалось много разных организаций, к середине 2000-х гг. из-за долгого отсутствия ремонта и ненадлежащего ухода здание сильно обветшало. В 2011 году его отреставрировали. Сейчас в здесь находится Управление по делам образования Челябинска.

Зданию вернут краснокирпичный стиль.

По стилистике оно относится к краснокирпичному стилю, характерному для построек конца XIХ в. – н. ХХ в. Так называли неоштукатуренные кирпичные строения, а лепные украшения заменяли на неоштукатуренный кирпич.

— По проекту реставрации планируется вернуть зданию первоначальный вид в «краснокирпичном» стиле, — сообщили в Госкомитете.

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