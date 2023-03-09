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НовостиОбщество9 марта 2023 12:09

Челябинское УФАС накажет суши-ресторан за недостоверную рекламу о бесплатных роллах

Предприниматель не указал, что нужно сделать заказ минимум на 799 рублей
Ян Стоев
Ян Стоев
Бесплатный сет роллов обещали за установку мобильного приложения компании

Бесплатный сет роллов обещали за установку мобильного приложения компании

Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинское УФАС признало недостоверной рекламу, которую распространял суши-ресторан WOW ROLLS. Покупателям обещали бесплатный сет ролов, но не указали все условия для его получения.

Один из челябинцев наткнулся на эту рекламу в своей ленте во «ВКонтакте». В информации говорилось, что за установку мобильного приложения доставки суши предоставляется бесплатный сет ролов. Мужчина решил воспользоваться предложением, однако представители компании в переписке уведомили о дополнительном условии: нужно сделать заказ минимум на 799 рублей.

Челябинец подал жалобу в УФАС. Антимонопольное ведомство изучило информацию и запретило распространение недостоверной рекламы.

— Согласно ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы, — пояснили в челябинском УФАС.

Рекламораспространителя будут привлекать к административной ответственности.

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