Челябинское УФАС накажет суши-ресторан за недостоверную рекламу о бесплатных роллах

Бесплатный сет роллов обещали за установку мобильного приложения компании Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинское УФАС признало недостоверной рекламу, которую распространял суши-ресторан WOW ROLLS. Покупателям обещали бесплатный сет ролов, но не указали все условия для его получения.

Один из челябинцев наткнулся на эту рекламу в своей ленте во «ВКонтакте». В информации говорилось, что за установку мобильного приложения доставки суши предоставляется бесплатный сет ролов. Мужчина решил воспользоваться предложением, однако представители компании в переписке уведомили о дополнительном условии: нужно сделать заказ минимум на 799 рублей.

Челябинец подал жалобу в УФАС. Антимонопольное ведомство изучило информацию и запретило распространение недостоверной рекламы.

— Согласно ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы, — пояснили в челябинском УФАС.

Рекламораспространителя будут привлекать к административной ответственности.

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