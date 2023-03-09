Жителей Магнитогорска призвали воздержаться от покупки мяса с рук из-за риска заболевания ящуром

Фото: Олег ЗОЛОТО
Жителей Магнитогорска предупредили о риске заражения ящуром из-за обострения этого заболевания в соседнем Казахстане. Мэрия города просит не покупать с рук мясо и молоко. Приобретать такую продукцию власти рекомендуют только в магазинах и на местных рынках, где товар проходит ветеринарный контроль.
Ящуром – инфекционное заболевание, которым болеют парнокопытные животные. У зараженных наблюдается слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита. Примечательно, что человек тоже может подхватить это заболевание.
Обо всех случаях с подозрением на ящур власти просят обращаться в ОГБУ «Магнитогорская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». Публикуем адреса, где ведется прием:
— ветеринарный участок № 1, по адресу: улица Уральская, 162;
— ветеринарный участок № 2, по адресу: улица Чкалова, 83.
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