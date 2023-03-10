В Челябинской области пойдет дождь и установятся стабильно плюсовая дневная температура

Погода становится все более весенней Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Метеорологи предупреждают жителей Челябинской области о снеге с дождем днем 10 марта. Местами могут возникнуть туманы, а на дорогах образуется гололедица. При этом ветер будет дуть со скоростью 5-10, а при порывах — 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до до +2, +7 градусов.

В субботу и воскресенье в дневное время температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Специалисты ожидают от +1 до +6 градусов. В субботу 11 марта местами возможен дождь с мокрым снегом.

Осадки прекратятся только к воскресенью 12 марта. Одновременно стихнет ветер.

Стоит отметить, что до стабильной круглосуточной плюсовой температуры пока далеко. Как ожидают метеорологи, по в темное время суток в конце недели будет холодать. В субботу до 0, -5, а в ночь на воскресенье — даже до -10, -15 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru