В Челябинской области гость-рецидивист угнал машину хозяев и попал в аварию

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Миассе поймали угонщика, который попал в ДТП на чужой машине.

Жители Миасса сообщили в полицию об аварии на улице Вернадского. Автоинспекторы выехали на место происшествия и обнаружили там брошенную Toyota Picnic. Ее водитель просто выскочил из салона и скрылся. Иномарку отправили на штрафстоянку.

В тот же день выяснилось, что машину разыскивают. С заявлением об угоне в дежурную часть пришла дочь владельца авто.

Сотрудникам ДПС удалось отыскать угонщика. Оказалось, это 34-летний житель Миасса. У мужчины уже имелась судимость за имущественные преступления. А самое интересное — горожанин вместе со своей девушкой был в гостях у семьи владельца Toyota. Там он пил с хозяевами спиртное, а потом незаметно стянул ключи от машины, чтобы покататься. Развлекался мужчина недолго: попал в аварию, пришлось бросить иномарку и уносить ноги.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, жителя Миасса на 10 суток отправили под арест. В отношении него составили протокол об отказе проходить освидетельствование на состояние опьянения. А еще возбудили уголовное дело о неправомерном завладении машиной без цели хищения. Нечестному гостю грозит штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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