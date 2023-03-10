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НовостиОбщество10 марта 2023 5:13

В Челябинской области собираются открыть 13 зарядных станций для электромобилей

Вдобавок заработают три заправки для газомоторного транспорта
Елена КОЛЧИНА
Зарядить электромобиль можно будет за час

Зарядить электромобиль можно будет за час

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области в 2023 году собираются открыть 13 зарядных станций для электромобилей. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на встрече с вице-премьером Александром Новаком.

Все 13 станций будут быстрыми. Стандартной станции для подзарядки автомобиля требуется около 10 часов, а быстрая справляется с задачей максимум за час, хотя ее работа более затратна.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, запустить «электрозаправки» готовятся с использованием средств из федерального бюджета.

Также до конца года в регионе откроют три заправочных станции со сжатым газом для газомоторное транспорта.

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