В Челябинской области собираются открыть 13 зарядных станций для электромобилей

Зарядить электромобиль можно будет за час Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области в 2023 году собираются открыть 13 зарядных станций для электромобилей. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на встрече с вице-премьером Александром Новаком.

Все 13 станций будут быстрыми. Стандартной станции для подзарядки автомобиля требуется около 10 часов, а быстрая справляется с задачей максимум за час, хотя ее работа более затратна.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, запустить «электрозаправки» готовятся с использованием средств из федерального бюджета.

Также до конца года в регионе откроют три заправочных станции со сжатым газом для газомоторное транспорта.

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