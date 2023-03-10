В Челябинской области собираются открыть 13 зарядных станций для электромобилей

Зарядить электромобиль можно будет за час
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области в 2023 году собираются открыть 13 зарядных станций для электромобилей. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на встрече с вице-премьером Александром Новаком.
Все 13 станций будут быстрыми. Стандартной станции для подзарядки автомобиля требуется около 10 часов, а быстрая справляется с задачей максимум за час, хотя ее работа более затратна.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, запустить «электрозаправки» готовятся с использованием средств из федерального бюджета.
Также до конца года в регионе откроют три заправочных станции со сжатым газом для газомоторное транспорта.
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