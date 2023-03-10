В Челябинской области две легковушки улетели в кювет, погиб водитель

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На трассе Троицк-Октябрьское столкнулись два автомобиля. Один водитель погиб, другой — в больнице. ДТП произошло в пятницу, 10 марта, около 08:40.

— Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, допустил занос, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda СХ5, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

70-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте. 36-летний мужчина, который был за рулем Mazda, госпитализирован. Оба — жители Троицкого района.

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