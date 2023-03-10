«Я без нее никак!»: неравнодушные горожане помогли челябинке вернуть укулеле, забытую в автобусе

Марина вышла из автобуса и не сразу заметила пропажу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Кто нашел и забрал себе, пожалуйста, верните! Я без нее никак!», — в сообществе «Челябинский транспорт» появилось душераздирающее сообщение. Пассажирка автобуса № 2 по имени Марина оставила миниатюрную гитару укулеле и теперь ищет ее.

— Вот и очередное приключение! Проверим теорию 5 рукопожатий. Пусть случится чудо! Реву и верю, — написала горожанка на своей странице.

И чудо случилось — в комментариях под постом появилось фото укулеле с комментарием: «Забирайте». Оказалось, что это диспетчер автопарка.

— Сейчас еду за ней на проходную. Без подробностей, к сожалению. Но веру в доброту и честность это очень вселяет! — поделилась Марина с КП-Челябинск.

А получилось все довольно банально, вспоминает она.

— Сидела и поставила ее рядом к окну, чтобы не мешала. В мыслях вышла из автобуса и полетела дальше по делам. Очнулась, что чего-то не хватает, через 20 минут. Вчера позвонила в диспетчерскую. Они записали телефон, а потом еще раз набрала им, но сказали, что ничего не нашли. Написала пост. Друзья и знакомые начали репостить. Утром девушка предложила отдать свою укулеле, если я не найду пропажу!

Играть на миниатюрной гитаре челябинка начала недавно.

— Музыка только вошла в мою жизнь в формате такого невероятного и жизнерадостного инструмента. Я очень творческий человек, но с инструментами дела не имела. Пишу стихи, играю в театре и танцую, пою на наших творческих вечерах. Но петь и играть — это совершенно разные задачи. Вторая пока дается мне с трудом.

Теперь, Марина продолжит обучение игре на укулеле с еще большим вдохновением.

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