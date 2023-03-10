Жители Челябинской области стали чаще жаловаться на банки и фирмы, выдающие микрозаймы

У челябинцев возникли вопросы к условиям кредитования Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинской области количество жалоб на финансовые организации в 2022 году выросло на треть по сравнению с предыдущим годом. Всего в Центробанке приняли 6,5 тыс. обращений, от жителей Челябинской области, недовольных финансовыми услугами.

— Рост произошел за счет увеличения количества жалоб на кредитные организации, страховые компании и микрофинансовые организации, — объяснили в региональном отделении Центробанка.

Почти половина — более 3 тыс. — жалоб связана с работой банков. Южноуральцы недовольны условиями кредитования, взысканием долгов, операциями с иностранной валютой. Были также вопросы по реструктуризации долгов и кредитным каникулам.

На втором месте антирейтинга страховые компании. На них жители региона за год пожаловались 1,4 тыс. раз. При этом абсолютное большинство обращений связано с полисами ОСАГО.

Еще тысяча обращений оказалась посвящена работе микрофинансовых организаций. Годом раньше таких жалоб было в полтора раза меньше. Сильнее всего южноуральцев волновали комиссии и реструктуризация займов. Многие остались недовольны навязыванием платных услуг.

Добавим, пожаловаться на финансовые организации можно через интернет, а получить консультацию от специалистов ЦБ можно по телефону 8-800-300-3000.

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