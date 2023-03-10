Держал в погребе, потом изнасиловал: жителя Нязепетровска отправили в колонию за издевательства над женой

Мужчина судили сразу по трем статьям УК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Нязепетровска дали 4 года колонии строгого режима и запретили садиться за руль на два года. Все это за преступления, совершенные по пьяни.

Осенью прошлого года мужчина в пьяном угаре закрыл жену в погребе дома, прибив деревянную крышку подпола гвоздями.

— После чего утром совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера с применением насилия, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За неделю до его поймали пьяным за рулем. Притом, что ранее он был привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.

Мужчину судили сразу по нескольким статьям: «Незаконное лишение свободы» (ч. 1 ст. 127 УК РФ), «Насильственные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132, УК РФ), «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

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