В челябинском Минздраве опровергли информацию о задержании заведующей отделения областной психбольницы

Фото: Иван ВИСЛОВ

Силовики не задерживали в Челябинске заведующую отделением Областной психоневрологической больницы № 1. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

— Информацию о задержании опровергаем. Все сотрудники медучреждения находятся на месте и выполняют свою работу, — сообщили в ведомстве.

При этом в самой больнице от комментариев воздерживаются.

— Мы не имеем права ничего комментировать, пока идет следствие, — прокомментировали в пресс-службе медучреждения.

Ранее СМИ сообщали, что заведующую отделением областной психбольницы задержали по подозрению в коррупции. Речь якобы шла о получении взяток на сумму свыше 300 тысяч рублей.

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