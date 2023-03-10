В Челябинской области задержали пьяного автоинструктора во время урока по вождению

Учебный автомобиль остановили для проверки документов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Троицке Челябинской области задержали автоинструктора. Он проводил урок вождения, будучи пьяным. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Все произошло на улице Климова недалеко от дома №40. Сотрудники ДПС остановили для проверки документов учебный автомобиль. За рулем находился ученик, а сам автоинструктор, от которого шел запах алкоголя, сидел рядом на переднем сидении.

Мужчине предложили пройти медосвидетельствование. Он согласился, и проверка показала превышение по количеству алкоголя в организме.

Согласно правилам дорожного движения, инструктор учебного автомобиля приравнивается к водителю. На нарушителя был составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде (ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ). Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.

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